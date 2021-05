Chi sono i folli tifosi del Birmingham

Se vi trovate nei pressi del St. Andrew’s durante il match day del Birmingham City, e da qualche pub suona il pezzo Warrior Groove dei DSM, vi conviene cambiare strada. Da un momento all’altro potrebbero riversarsi in strada centinaia di tifosi al coro “Zulu. Zulu, Zulu”. Detto altrimenti, stareste per incontrare gli Zulu Warriors. Birmingham, per i locali semplicemente Brum, si trova nella contea delle West Midlands, nell’Inghilterra centrale ed è, solamente dopo Londra, la città più popolosa del Regno Unito. Da qui il suo soprannome di “Second City”. Birmingham è stata per diverso tempo la prima città manifatturiera del mondo, rappresentando fino al 1980 circa la base economica della sua Nazione. Più o meno fino a quando non sono comparsi nella scena hooligans gli Zulu. Probabilmente sono stati incolpati anche di questo.

Se chiedete a un inglese di che città siano originari i Beatles, tutti vi risponderanno Liverpool. E gli Oasis? Di Manchester naturalmente. Quasi nessuno però vi saprà dire che Ozzy Osborne, front-man dei Black Sabbath, come peraltro i Duran Duran, vengono da Birmingham. Quest’ultima band in particolare, nel 1984, farà uscire il suo brano più identificativo: Wild Boys. Non ce ne vogliano i DSM ma per periodo di pubblicazione e testo, questa ci sembra essere la colonna sonora ideale delle terribili azioni compiute dagli Zulu.