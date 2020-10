Van Basten l'impenetrabile

Il calciatore è noto a tutti, l’uomo molto meno. Tra i grandi campioni stranieri della Serie A nei decenni passati il fuoriclasse olandese è forse il più insondabile in termini caratteriali. Ogni definizione è stretta e insufficiente. Gullit era estroverso, Rijkaard taciturno. Lui, né l’una né l’altra cosa. Ogni elemento a disposizione potrebbe essere un indizio, ma rimane solo un’ipotesi. Una parte non spiega mai il tutto. Chi è davvero Marco Van Basten? Tentiamo di capirne qualcosa di più partendo dalla fine. “La gente avrà letto i giornali, avrà visto la Tv, saprà della mia decisione. Un saluto a tutti e sarà finita per davvero”.