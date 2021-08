Tim Duncan, The Big Fundamental

Parlo a Voi, baskettari! A Voi che tra il tramonto del vecchio millennio e l’alba del nuovo non vedevate l’ora che arrivasse il sabato per gustarvi l’anticipo di Seria A commentato dal compianto Franco Lauro; e vi gasavate sulle note elettro-marziali di “Go west” dei Pet Shop Boys che annunciavo la partita, magari della Benetton Treviso o della “Kinder” Bologna. Da quel campionato passavano le future stelle NBA e, giacché di NBA si deve parlare, non mentite! Anche per Voi il momento più esaltante di quei pomeriggi era quello dedicato al basket d’oltreoceano. In quella Lega vedova di Jordan si andava affermando una nuova generazione di fortissime leve. Vista con gli occhi di oggi, l’NBA di allora ci appare già così retrò: se fosse un genere musicale sarebbe il vaporwave (soprattutto per quei fighissimi loghi delle franchigie che parevano creati con Wordart e Clipart made in Microsoft ’98).