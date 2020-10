Thorpe, gloria e depressione

Era il 16 agosto 2004 e ai Giochi olimpici di Atene si stava per disputare quella che fu poi ribattezzata “la sfida del secolo”. Ai blocchi di partenza c’erano infatti alcuni tra i nuotatori più forti di tutti i tempi, pronti ad affrontarsi nei 200 metri stile libero in una gara all’ultima bracciata per la medaglia d’oro: Michael Phelps, Peter Van den Hoogenband, Grant Hackett e Ian Thorpe formavano senza dubbio il quartetto più blasonato.