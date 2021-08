Quella canalla di Fontanarrosa

Il Rosario Central la sua vera passione

"Il Central ha priorità su tutto. Non mi vedranno al compleanno di mia madre, io me ne vado al Gigante. E questa è una di quelle situazioni in cui non si può negoziare”. Poche parole, una semplice affermazione in cui la ragione non trova spazio e viene totalmente sopraffatta dai sentimenti, per descrivere al meglio la personalità e il pensiero dello scrittore che più di tutti rappresenta il fùtbol rosarino, Roberto “El Negro” Fontanarrosa.

Sì esatto, Rosarino, non argentino. Se infatti pensiamo alla letteratura sportiva argentina, inevitabilmente il primo nome che trova spazio nella mente di ogni appassionato di sport è quello di Osvaldo Soriano, “El Gordo”, colui che ha dedicato una vita a raccontare le storie degli “ultimi” e al suo “Ciclòn”. Una foto, scattata presumibilmente tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso, li ritrae assieme seduti a un tavolino, con un bicchiere di vino davanti,mentre con ogni probabilità discutono dei due argomenti a cui hanno votato la propria esistenza: il Fùtbol e la Letteratura.