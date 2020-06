Ogni benedetta domenica

“Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Ogni atleta però è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile”. (1Cor 9, 24-25).

Rivolgendosi ai giovani di Roma e del Lazio in un discorso del 25 marzo 2010, Joseph Ratzinger cita un passo dalla Prima Lettera ai Corinzi di san Paolo sul significato profondo dello sport. Per il Papa Emerito, infatti, l’attività sportiva – e, come vedremo, il calcio in particolare – non rappresenta un semplice momento di svago, né un’occasione per mantenersi in buona salute, ma un’anticipazione della vita beata.