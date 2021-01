Non è più la nostra FA Cup

Riavvolgiamo la storia, di un po’. Al giorno in cui il Liverpool giocò in Coppa d’Inghilterra e il suo allenatore non solo non schierò la squadra titolare, ma non fu neppure presente alla partita perché preferì andare a vedere il Colonia. Roba da matti. Un pugno in faccia alla tradizione, un’ammissione esplicita che la FA Cup contava sempre meno.

Dice: c’è un errore però, Jürgen Klopp lo scorso anno non saltò Liverpool-Shrewsbury Town del quarto turno per andare a Colonia, stava semplicemente rispettando la sosta invernale, per sé ed i propri giocatori. Certo. E infatti non era Klopp, l’allenatore in questione. Era Bill Shankly, il ‘creatore’ del Liverpool. E l’anno era il 1965: i Reds dovevano affrontare lo Stockport County ma Shankly preferì andare a visionare i tedeschi, avversari nei quarti di finale di Coppa dei Campioni.

La squadra, contro il County, venne guidata dal futuro campione d’Europa Bob Paisley e in realtà era quasi tutta composta dai titolari. Ma pareggiò 1-1 e passò il turno solo vincendo per 2-0 il replay (la ripetizione, per parlare come si mangia), partita nella quale tra l’altro per la prima volta venne deciso di utilizzare i calzoncini rossi: fino a quel momento infatti erano stati bianchi.