Morto uno stadio, se ne fa un altro

Dopo decenni di rimandi e posticipazioni i club italiani si sono accorti dell’importanza dello stadio di proprietà. È però importante introdurre una nuova idea di stadio che si distacchi dal modello di Italia 90 (con stadi fuori dai contesti urbani, circondati da grandi parcheggi, con elevate capienze e poco comfort per i tifosi) e si avvicini alla visione europea per uno stadio moderno e funzionale al contesto urbano. In questo campo Milan e Inter hanno avviato il processo decisionale per un grande progetto nell’area di San Siro; oltre all’impianto è previsto infatti un comparto con funzioni extracalcistiche.

I club hanno a lungo discusso con il comune su alcuni temi accordandosi sulle volumetrie, sulla conservazione del Meazza e sulla presenza di un’area verde significativa. Molti altri temi sono però stati tralasciati, e alla luce di un progetto urbano di importanza sovracomunale è necessario considerare ogni aspetto.