Max Verstappen è uno di noi

Il pilota fuori dal coro che stavamo aspettando

Sotto le luci artificiali di Losail, in Qatar ha dominato ancora Lewis Hamilton che dopo la straordinaria impresa del Brasile di settimana scorsa riesce così a tenere apertissimo il Mondiale a due gare dal termine portandosi a soli 8 punti dalla vetta della classifica. Max Verstappen è stato bravissimo a reagire alla penalità inflittagli per non aver rispettato le bandiere gialle in qualifica, recuperando tre posti in partenza per poi andare a prendersi con facilità il secondo posto.

Il duello in campionato tra Lewis e Max sta appassionando le migliaia di tifosi che finalmente vivono una battaglia agonistica tra piloti e squadre dopo anni di grigia monotonia. L’olandese volante è in testa al Campionato del Mondo alla vigilia della politicamente discutibile trasferta a Jeddah, mentre Mercedes sembra in ottima forma dopo due straordinarie gare che Hamilton ha messo in fila in dieci giorni.

Chi avrà la meglio? Difficile dirlo ad oggi, ma visti i rapporti di forza in campo, la sfida sta diventando un Davide Verstappen contro Golia Hamilton.

Ammessa e non concessa la metafora biblica, l’armata anglo-tedesca che da tempo logora la Formula 1 col suo dominio incontrastato vede finalmente scricchiolare il proprio potere sotto i colpi della velocità di Verstappen. Questa onda emotiva ha scatenato la fisiologica conseguenza di coalizzare tutti gli esclusi dalla lotta, contro la stella di Stoccarda e a favore di Verstappen.

In questa fase l’inerzia è a favore del britannico ma Max è il fenomeno sportivo più recente. L’olandese è il nuovo che avanza: il giovane all’arrembaggio contro il vecchio Hamilton. Il Re Nero è ancora lì a battagliare con il coltello tra i denti, con la forza e la fame di chi ha conquistato tutto senza accontentarsi mai. Una sfida autentica e, proprio per questo, straordinariamente appassionante.

A questo proposito, Verstappen si è reso protagonista di una intervista passata forse sotto traccia ma molto, molto interessante. Max ha infatti criticato apertamente e aspramente “Drive to Survive”, la serie Netflix in collaborazione con Liberty Media.