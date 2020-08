Manny Pacquiao ve ben oltre lo sport

Provate, solo per un istante, a pensare all’amore che nutrite per i vostri animali domestici, a quanto magari siano stati importanti nella vostra infanzia. Pensate adesso ai vostri dodici anni, a vostro padre che prende di nascosto l’amato cagnolino uccidendolo, cucinandolo e infine mangiandolo. Quale sarebbe stata la vostra reazione? Manny Pacquiao reagì divenendo l’unico pugile della storia e detenere il titolo di campione in otto diverse categorie di peso.

Finite le scuole elementari, con il cagnolino fatto arrosto dal papà, Emmanuel Pacquiao da Kibawe si spostò a Manila, in cerca di fortuna, per sostenere la famiglia che versava in condizioni di povertà assoluta. Fece perdere completamente le tracce di sé fino a quando, due mesi dopo la sua partenza, mamma Dionesia ricevette una chiamata inaspettata: Manny era vivo, stava bene e combatteva per far sopravvivere la propria famiglia.