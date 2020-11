La Serie C è un campo di battaglia

Bollettino di guerra del campionato di Lega Pro. Al momento possiamo confermare la scomparsa prematura di un club al quale si aggiungono altre società in precarie condizioni, le cui condizioni, però, lasciano quantomeno, sperare.

Il campionato di Serie C, ogni stagione, non risparmia pagine tristi di calcio italiano. Alla quarta giornata quest’anno possiamo già contare il forfait del Trapani, mai sceso in campo, e il salvataggio in extremis del Livorno, che ha destato non poche perplessità in Lega. Due storie diverse e che evidenziano la crisi di un campionato il quale non solo non riesce a replicare i livelli del passato, ma mette in luce problemi strutturali ormai cronici. Al di là della pandemia, infatti, la crisi di molti club di Lega Pro è riconducibile alla mala amministrazione e al mancato intervento degli organi federali.