La nuova dimensione di Valentino Rossi

Più che un Gran Premio è stata una lotteria. Primo estratto sulla ruota di Brno il numero 33: non Max Verstappen ma Brad Binder, che con l’olandese condivide una buona dose di incoscienza motoristica oltre che i due tori che si scornano sulla livrea. Binder, 25 anni, primo sudafricano a trionfare in MotoGP su una sorprendere KTM. Primo podio per Franco Morbidelli, secondo, davanti alla Ducati Avintia del poleman Johann Zarco. Non c’è ancora Marc Marquez (ma in pochi se ne sono accorti), mentre Andrea Dovizioso sembra vivere lo stesso incubo di Sebastian Vettel.

Ma a far notizia è ancora Valentino Rossi, raggiante ai piedi del podio.