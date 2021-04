La difesa è il miglior attacco

Il Chelsea di Tuchel lo dimostra

In un calcio ormai spettacolarizzato fino all’eccesso, con difese inesistenti e squadre lunghissime – vuoi anche per un comprensibile calo psicofisico dei calciatori –, il Chelsea di Thomas Tuchel è una splendida sorpresa. Da quando l’ex tecnico di Paris Saint Germain e Borussia Dortmund ha preso il posto di Frank Lampard sulla panchina dei blues, i londinesi sono tornati a ridosso delle prime in Premier e ad un passo dalla semifinale di Champions League.

Poco prima di venir esonerato – a dicembre – dal PSG, Tuchel ha dichiarato alla stampa francese di sentirsi «più un politico, a volte, che un allenatore». Al Chelsea l’allenatore tedesco ha dimostrato con i fatti il senso profondo di questa dichiarazione. Più che offendere – prima, anzi, di offendere – il Chelsea ha imparato a difendere, a gestire la partita (e i suoi momenti), insegnando al calcio europeo una lezione ormai dimenticata – e recentemente ricordata da Max Allegri: la difesa è importante quanto l’attacco, se non di più.