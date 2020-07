Jorge Valdivia, il mago

Nella carriera e prima ancora nella vita del Mago Jorge Valdivia, l’accezione terminologica di senso come capacità di discernimento tra bene e male, tra giusto e sbagliato, è un concetto semplicemente inadeguato. È proprio quella tipica cognizione discretiva che manca totalmente nelle categorie alterate, e oniriche, dell’Ultimo Diez.

Persino l’età dell’innocenza non si salva da questo assioma. Non ha senso trovare un cileno nato in Venezuela, a Maracaibo, seconda città del Paese, gravida naturalmente di Oro Nero e proverbialmente riconosciuta come capitale della perdizione nella nostra penisola.