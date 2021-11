Il tempo di Agüero

Una carriera vissuta in un attimo

La carriera di Sergio Agüero si è interrotta. Cristallizzata nel tempo. Il 13 maggio è una piacevole domenica di primavera nelle Midlands. Il sole scalda Manchester e irradia il pomeriggio con una luce carica di aspettative. Blu contro Rossi nel biliardino della città: tra City e United è conteso il titolo di campione d’Inghilterra al termine di una Premier League elettrizzante.

Nel Nord-Est del paese, allo Stadium of Lights di Sunderland, i Red Devils hanno messo il pilota automatico. Il gol di Wayne Rooney al ventesimo lascia scorrere le lancette nella quiete di una partita gestita senza problemi dagli uomini di Sir. Alex Ferguson. Le attenzioni ben presto si spostano verso casa: City e United sono appaiate in vetta, ma la differenza reti, nettamente favorevole agli uomini di Roberto Mancini, renderebbe vana la vittoria in caso di arrivo a pari punti.