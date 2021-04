Il nemico invisibile di Valentino Rossi

L'inesorabile declino di un mito

ha lanciato la sfida, l’ultima della sua leggendaria carriera. L’avversario da battere stavolta si chiama ‘tempo’. Secondo Albert Einstein, d’altronde, il tempo è soltanto un’illusione: «Quando un uomo siede un’ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora». La relatività del tempo porta all’illusione. Valentino è un illuso del tempo:sono anch’essi confinati nella sfera della relatività, più forti dello scandire delle lancette.Il dominio del tempo ha però trovato riscontro nella realtà dopo le prime tre gare della stagione 2021. Valentino esiliato in una terra a lui sconosciuta: sgomita nelle retrovie, risale a fatica, cade, rotola sull’asfalto. Torna ai box affranto, quasi fosse un novellino ai primi capitomboli.