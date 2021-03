Il metodo AlbinoLeffe tra futuro e distopia

Luci e ombre della società bergamasca

Nel nostro immaginario, l’AlbinoLeffe è quella squadra che occupava con discrezione – cioè senza tifosi, o quasi, al suo seguito – l’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, vecchia casa della ben più nota e seguita Atalanta. Unione di Albinese (comune di 18.000 anime) e Leffe (4.000), la società che milita oggi in Serie C è nata nel 1998 ed è una delle più giovani del nostro calcio.

Di recente, i media e i giornali nazionali hanno ricominciato a parlare di questa squadra con una certa insistenza, e non per ragioni strettamente legate al campo. Tra la fondazione dell’Academy – che promette un gran bene –, il restyling dello stadio e del centro sportivo ma anche – dulcis in fundo – l’inaugurazione del primo tifoso robot della storia, l’AlbinoLeffe è attualmente un laboratorio del calcio post-moderno, avanguardia del football che sarà – augurandoci di sbagliare.