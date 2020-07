Il calcio del futuro: un reality show di rigori

Al 21 luglio, nelle 342 gare di serie A disputate, sono stati concessi 165 rigori. Record assoluto. Una media di quasi 5 a giornata che indica una proiezione a fine campionato di oltre 180 tiri dal dischetto. Ma, come si sono chiesti in molti, non saranno un po’ troppi questi rigori? Forse sì, forse no. In ogni caso è inutile stupirsi. Abbiamo permesso alla tecnologia di entrare nelle nostre case, nelle nostre stanze da letto, nei nostri bagni e naturalmente nei nostri stadi.

Abbiamo preteso, in nome di un calcio più equo, che l’occhio scientifico, oggettivo e rigoroso, sostituisse la fallacia di quello umano, con le sue imprecisioni e interpretazioni. Abbiamo voluto un approccio tecnologico, sposando la tesi che “oggi un rigore dato o non dato può costare milioni di euro e influenzare le scelte strategiche di un club”. Dunque basta lamentarsi. Sarà sempre più così. Prepariamoci al futuro. A questo proposito, vi raccontiamo in anteprima la finale della UEFA Champions League 2028/2029.