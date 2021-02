I francesi hanno inventato (quasi) tutto

CONTRASTI

FIFA, Coppa Rimet, Pallone d'oro, Coppa dei Campioni, F1 etc.

"Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”. Così parlò un giorno Gary Lineker, ex rapinatore d’area che un afoso pomeriggio del 1986 ebbe la fortuna di vedere dal vivo, a pochi minuti l’uno dall’altro, il gol di mano più farabutto della storia e il gol del secolo – e la sfortuna di non averli realizzati lui. Un Lineker, oggi abrasivo commentatore di calcio in tv, il quale non è solo un bravo inventore di massime divertenti, ma può dentro di sé bearsi dell’essere un antenato di coloro che il calcio (quello moderno) lo hanno inventato. Gli inglesi. Ma non tutti si trovano in accordo con la tesi della paternità britannica. C’è chi dice che nell’antichità lo sport dove la Germania vince fosse già stato testato da giapponesi, cinesi e greci. Non sono d’accordo i fiorentini, i quali affermano di essere stati i veri padri del gioco col pallone, in epoca rinascimentale. In un libro intitolato “Calcio!” e scritto dal colombiano Juan Esteban Costaín si afferma addirittura che la prima partita venne giocata in Piazza Santa Croce, a Firenze, nel 1530.