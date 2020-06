Hellas Verona, il futuro celebra il passato

«Correva l’anno di grazia 1903 quando, nelle aule del Liceo Maffei, nacque e prese forma un’idea destinata a lasciare un profondo segno nella storia della città di Verona. Un gruppo di giovani studenti ispirati dal professor Decio Corubolo e dal conte Carlo Fratta Pasini, diede inizio alla gloriosa e ultracentenaria epopea dell'”Hellas”, culminata il 12 maggio 1985 con la conquista del campionato italiano di calcio di Serie A».

Si legge questo in una targa appostata di fronte al più prestigioso liceo cittadino, Scipione Maffei, luogo di cultura e testimone della storia dell’Hellas Verona. Qui aveva trovato la sua dimensione il professor Decio Corubolo che, dopo tanto peregrinare, era riuscito ad ottenere la cattedra di greco e latino. Il professor Corubolo era un uomo di cultura nato però lontano dal centro, in provincia, nel paesino di Pressana, a una quarantina di chilometri dalla città: piena campagna veneta. Per questo, dopo le lauree in giurisprudenza e in lettere, il suo destino non poteva essere che quello dell’esule in Patria.