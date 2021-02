Ferencváros-Újpest, l'inferno magiaro di Budapest

Budapest è una città europea fra oriente e occidente, una capitale dell’est in cui la vita ruota intorno al Danubio, maestoso fiume che divide Buda, la città storica, da Pest, la città nuova. Una doppia anima simbiotica che ne accresce ancor di più la meravigliosa unicità, caratterizzata dalla commistione di una serie di paradossi: capitalismo e comunismo, carattere malinconico e allure nobiliare, eleganza e degrado.

In questo meraviglioso scenario mitteleuropeo si gioca il derby più importante d’Ungheria, Ferencváros vs Újpest. Dagli albori del calcio ungherese e per i successivi trent’anni, la scena è stata dominata da due squadre, MTK Budapest e Ferencvárosi Torna Club, entrambe con sede nella parte centro-orientale della città, capaci di vincere rispettivamente 11 e 13 titoli nazionali.