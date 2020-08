Deportivo Palestino, l'orgoglio di un popolo in esilio

Més que un Club, direbbero a Barcellona con un’espressione ormai iconica (e inflazionata). Anche se, per spiegare il Club Deportivo Palestino, sarebbe forse più appropriata una frase di Allende: «Vale la pena morire per le cose senza le quali non vale la pena vivere». Una tradizione sportiva, quella del Deportivo, che non può essere compresa senza un atlante e un buon compendio di storia internazionale.