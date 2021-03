Cosa significa amare un pilota

L'amore irrazionale delle compagne dei piloti da corsa

Tra le più interessanti prospettive umane che l’ambiente motorsportivo fornisce vi è senz’altro la forma che assume l’amore nel cuore e nell’anima delle donne che si innamorano di un pilota da corsa. Enzo Ferrari definiva i piloti – solite definizioni tranchant tipiche del Drake di Maranello – carne da macello. Ecco, c’era chi si innamorava di questa carne da macello.

Un macello tanto ingiusto quanto insensato, ovviamente, se dovessimo ragionare coi parametri contemporanei, sull’altare della competizione velocistica a benzina e quattro ruote. Un esempio di amore disinteressato, consapevole, rispettoso delle volontà e degli istinti seppur irrazionali dell’amato ancor più dei propri. Sentimento studiato nelle analisi del filosofo francese Jacques Lacan, il quale sosteneva come l’amore fosse la massima espressione del rispetto verso l’essenza dell’altro.

Anche in questo caso vengono in aiuto dei lavori intellettuali straordinari come le interviste di Enzo Biagi che, nella sua innumerevole raccolta di approfondimenti giornalistici, riuscì a trovare spunti di riflessione con alcune ex compagne di piloti vittime delle corse in circuito; da qui emerge una lettura romantica, filosofica, umanissima del pilota da corsa e della forma che il rapporto amoroso assume.