Corrompere su Football Manager

In origine, fino al 2004, fu Championship Manager, in Italia meglio conosciuto come Scudetto. Poi nel 2005 arrivò il pubblisher videoludico SEGA, che decise di investire e pubblicare il primo episodio della saga Football Manager, il videogioco di calcio manageriale più conosciuto – e giocato – al mondo.

Nel corso degli anni (siamo quest’anno all’edizione numero diciassette), Electronic Arts ha provato a contrastare questo successo con Total Club Manager, successivamente rinominato Fifa Manager, ma l’esperimento si è dovuto fermare all’edizione 2014. Football Manager di SEGA regna tuttora incontrastato, e con il passare del tempo ha smesso di essere semplicemente un videogioco, diventando un qualcosa di molto più grande.

Anno dopo anno, e successo dopo successo, il team di lavoro dietro alla saga si è ampliato, forte di una popolarità sempre maggiore e di un budget economico sempre più ricco. Il punto di svolta che ha permesso alla serie videoludica di fare il vero e proprio salto di qualità è arrivato con l’edizione 2009, quando gli sviluppatori hanno deciso di passare dal 2D al 3D per quanto riguarda la riproduzione dei match virtuali.