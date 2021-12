È andata come volevamo

Non poteva non finire così: Max Verstappen e Lewis Hamilton, appaiati in testa alla classifica, a duellare fino all’ultimo metro di un gran premio drammatico in cui uno, Max, cercava la consacrazione e l’altro, Lewis, l’apoteosi. L’ha spuntata il leone più giovane, 23 anni, in Formula 1 da quando ne ha 17, che ha infilato il vecchio campione, 36 anni e sette titoli mondiali, a una manciata di curve dalla bandiera a scacchi dell’ennesima gara rocambolesca. Ad Abu Dhabi, ultimo atto della stagione, le scintille diventano fuoco già dalla partenza: Verstappen piantato dalla pole position, Hamilton che lo brucia, il contatto giudicato regolare, poi la solita lotta a distanza tra nervi e strategie. Sembrava l’avesse spuntata Lewis, il campionissimo, a coronare una rimonta che lo avrebbe portato all’ottavo titolo superando il mito Michael Schumacher. E invece è arrivato l’imprevisto, sotto forma di Safety Car, a rimescolare le carte in tavola. L’uomo del destino si chiama Nicholas Latifi, canadese sin qui anonimo: quella del pilota della Williams (motorizzata Mercedes, guarda il caso!) ha ricordato la parabola di Timo Glock, tedesco che spalancò a Hamilton le porte del primo mondiale nell’ordalia di Interlagos contro la Ferrari di Felipe Massa. Era il 2008.