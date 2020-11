Amatori Ponziana, la squadra che scelse Tito

In uno scenario post bellico in piena ridefinizione, le vicende della piccola squadra dell’Amatori Ponziana raccontano le pieghe di una vicenda calcistica in cui politica (e nazionalismo) fanno da sfondo ad uno sconfinamento in cui è difficile concepire l’identità come termine monolitico. Del resto quando si parla della Trieste della prima metà del Novecento il racconto si fa polifonico, e le voci da seguire sono molteplici.

Partiamo dunque dell’inizio: il Circolo Sportivo Ponziana viene fondato a Trieste nel 1912 da un gruppo di appassionati di calcio, ben sei anni prima, dunque, della più rinomata e conosciuta Triestina. Già nel 1928 fu protagonista di una prima scissione interna, quando il regime fascista impose la fusione con l’Edera Football Club ed alcuni giocatori dissidenti decisero così di creare i Ponzianini Erranti. Questi presero poi parte alla Prima Categoria uliciana, ovvero il campionato indipendente organizzato dalla Unione Libera Italiana del Calcio; la lega uliciana, fondata nel 1917 da Augusto Marinelli, nacque essenzialmente come rivendicazione territoriale e di autonomia decisionale nei confronti della FIGC, soprattutto in merito alla gestione del calcio amatoriale e delle sue strutture.