Achille Lauro, 'O Comandante

Governa Napoli e poi muori

Inghiottito per due volte dall’onda devastatrice dei due conflitti mondiali, Achille Lauro riesce a riemergere dal fondo dell’abisso in cui era sprofondato, con la sua flotta, altrettante volte. Di tempra combattiva, ‘O Comandante, come presto lo avrebbero ribattezzato i napoletani, cade a più riprese, ma trova sempre la forza di rialzarsi e remare dritto verso la rotta del successo. Controverso, spregiudicato, acclamato e contestato, dimostra di avere visione strategica, ed idee innovative che non tarderanno a farne l’armatore più potente d’ Europa.

Capace di concludere ottimi affari con la piazza portuale di Londra, dove le sue navi sono attive in floridi commerci, in Italia può vantarsi di intrattenere fiorenti rapporti con la famiglia Agnelli, grazie ai quali capitalizza risultati importanti. L’acquisto di Omar Sivori ad esempio – quando riprenderà le redini della squadra del Napoli, sebbene agendo alle spalle di Roberto Fiore – sarà figlio di questi contatti. Curioso l’aneddoto che si racconta, secondo il quale la trattativa si sarebbe sbloccata solo grazie ad una telefonata contenente minaccia (neanche troppo velata) che il comandante fa all’avvocato Gianni Agnelli:

“Sai caro, i motori Rolls Royce sono i migliori, altro che FIAT”. L’avvocato capisce che c’è il rischio di perdere le forniture per le navi della flotta Lauro, chiama gli uomini mercato della Juve ed intima: “Diamogli Sivori, ma aggiungiamo nel contratto la fornitura di due motori Fiat”.