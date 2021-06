Zemanlandia riapre? Il boemo sta pensando di tornare al Foggia

LA SUGGESTIONE

A 74 anni il tecnico che ha fatto innamorare i tifosi pugliesi sta valutando se rimettersi in gioco nella città che più lo ha amato

Certi amori non finiscono. L'ormai abusata citazione vendittiana questa volta è quantomai azzeccata, se si pensa che il cantante romano gli ha dedicato una canzone. Zeman sta pensando di tornare a Foggia per la quarta volta in carriera a 74 anni suonati. La scelta di twittare, da parte del club, la celebre canzone a corredo di una sua foto sta facendo sognare ai tifosi pugliesi la clamorosa ipotesi di una nuova Zemanlandia, visto che al boemo la voglia di allenare non passerà mai. E chi se ne importa se si tratta di Lega Pro.

Arrivato a Foggia per la prima volta nel 1986, prima di essere scaricato perché aveva accettato di allenare il Parma orfano di Sacchi passato al Milan, ritorna nel 1989 e conquista la promozione in A nel '91, il preludio a tre anni di spettacolo nella massima serie. La terza volta è datata 2010, prima di compiere l'impresa di Pescara. Questa sarebbe la quarta. Il ricordo del tridente Rambaudi, Baiano e Signori e la velocità delle giocate mandate a memoria fatte di tagli, sovrapposizioni e inserimenti, non rimarrà soltanto nella mente dei tifosi foggiani ma anche in quella di tutti gli innamorati di calcio. Anche se il capolavoro è quello della stagione successiva, quando il presidente Casillo gli vende tutti i big e lui, con un gruppo di quasi sconosciuti, riesce a chiudere il campionato totalizzando solo tre punti in meno rispetto alla stagione precedente, entrando, di fatto, nel mito.