Zaccheroni operato alla testa per rimuovere un ematoma dopo la caduta

Alberto Zaccheroni in giornata è stato operato alla testa per rimuovere un ematoma dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra in seguito alla caduta di venerdì. Le condizioni dell'ex tecnico, campione d'Italia alla guida del Milan nella stagione 1998-1999, sarebbero in miglioramento secondo quanto scrive il Corriere della Sera anche se resta in prognosi riservata all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Ancora non è chiaro quanto accaduto, se, cioè, la caduta, che gli ha provocato un trauma cranico, sia stata causata da un precedente malore o se Zac sia stato vittima di un incidente domestico.