Youth League, ultimo atto: il Milan di Camarda sfida l'Olympiacos per la storia

In casa Milan è tutto pronto per il derby-scudetto di San Siro. Prima però i tifosi rossoneri potranno godersi in diretta su Mediaset Infinity + un appuntamento storico che vedrà impegnata la Primavera allenata da Ignazio Abate in Youth League, l'equivalente della Champions League dei grandi. Alle 18 al "Colovray Sports Centre" di Nyon è infatti in programma la finale Milan-Olympiacos, match attesissimo e con tanti giovani talenti in vetrina. Da Camarda, baby bomber pronto a fare definitivamente il grande salto dopo aver già esordito in prima squadra, fino al portiere Raveyre, sempre fondamentale con le sue parate, passando per Zeroli, già decisivo in semifinale col Porto prima dei calci di rigore, Simic, centrale già testato anche in Serie A da Pioli, e tanti altri.