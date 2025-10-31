Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori

Il nuovo Museo del Calcio, pronto per le sfide: per gli ultimi tre fine settimana di novembre (da quello di sabato 15 e domenica 16) e in tutti i weekend di dicembre la rinnovata corte dei campioni del museo di Coverciano sarà teatro di sfide tra i giovani visitatori. Bambine e bambini che visiteranno il Museo del Calcio avranno infatti l'occasione di giocare nel nuovo campo inaugurato qualche settimana fa, presente all'ingresso del percorso museale. Un terreno di gioco pronto ad accogliere i giovani visitatori e la loro voglia di mettersi in gioco, palla al piede, in attività che saranno gestite dagli animatori del museo. L'attività sul campo è prevista dalle ore 14 alle 18 dei fine settimana in questione, e non serve prenotazione.