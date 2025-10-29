Vieira: "Sento ancora la fiducia? E' una domanda che non ha senso"

L'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato dopo la sconfitta interna con la Cremonese: "La domanda se sento la fiducia per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare a vincere la partita. Oggi è un momento difficile per tutti noi e dobbiamo accettare le critiche che possiamo avere. Per il resto, vediamo. Ma rispondere subito a questa domanda non fa parte della mia personalità. Sull'aspetto mentale, il gol preso subito è stato difficile da gestire nella partita. Abbiamo perso la nostra organizzazione e la nostra disciplina in campo. E' stata una partita difficile per noi. Abbiamo sentito la tensione della mancata vittoria in casa e non ci siamo riusciti".