Viareggio Cup, attaccante Sampdoria a segno 7 volte

Simone Rosciglioni, 18 anni compiuti il primo gennaio, genovese, attaccante della Sampdoria, si è conquistato un posto nella storia della Viareggio Cup. Nel corso della sfida vinta per 13-0 dai blucerchiati contro il Viareggio, ha segnato ben 7 gol, tre nel primo tempo e quattro nella ripresa, record assoluto per la competizione. Un primato celebrato con un grande applauso anche perché in questa stagione il ragazzo aveva dovuto fare i conti con un infortunio che l'aveva tenuto fuori per qualche partita. Nel girone eliminatorio, Rosciglioni era già andato a segno al debutto contro gli spagnoli dello Jóvenes Promesas e, soprattutto, contro gli americani del Westchester United, realizzando nel finale il gol del 2-1. Con queste reti, il calciatore blucerchiato balza prepotentemente in vetta alla classifica dei cannonieri, a quota 9. Il bomber della Samp ha scalzato il colombiano Gaston Rodrigo Murillo Juventud de Las Piedras) e Stefano Scappini (Sampdoria) che detenevano il record dei gol messi a segno in una partita: 5. Murillo nel 2007, Scappini l'anno successivo. Intanto sono stati fissati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, in programma da martedì 25: Magic Stars-Vis Pesaro; Fiorentina-Olympique Thiessois; Ijele -Ojodu City; Casarano-Ternana; Imolese-Jovenes Promesas; Rappresentativa Serie D-Genoa; Sampdoria-Sassuolo e Torino-International.