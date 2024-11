VERONA-INTER, ZANETTI: "LE POLEMICHE DELL'ANNO SCORSO? L'ARBITRO DARÀ IL MASSIMO"

Paolo Zanetti tiene profilo basso nella conferenza stampa verso la partita contro l’Inter. All’allenatore del Verona viene ricordato il match contro i nerazzurri dell’anno scorso, quello con le polemiche gialloblù per il contatto Bastoni-Duda all’inizio dell’azione che poi aveva portato al gol decisivo di Frattesi, la risposta non alimenta il fuoco: “Mi ricordo bene quell’episodio anche se non allenavo l’Hellas, però fa parte del passato e non mi va di rimarcarlo. Non deve interessarci nulla dell’arbitro, dobbiamo dare il massimo perché anche il direttore di gara lo farà. Niente retropensieri, conta il campo”. Zanetti, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, dichiara battaglia ai campioni d’Italia: “Dobbiamo ritrovarci, determinante sarà l’ultimo allenamento ma vogliamo fare una grande partita”. Sulla possibile difesa a tre, per andare a specchio coi nerazzurri: “Se si pensa a loro si finisce per fare una partita troppo attendista, sono forti in tutte le zone di campo. Voglio fare la nostra partita, faremo delle valutazioni tattiche ma non vogliamo essere spettatori della gara. Vogliamo mettere in difficoltà una delle quattro squadre più forti d’Europa”.