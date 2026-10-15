Venezia, ufficiale il rinnovo di John Yeboah: la nota

15 Ott 2026 - 16:55
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Yeboah © Getty Images

Yeboah © Getty Images

Tutto fatto per il rinnovo di John Yeboah. L'attaccante ecuadoregno ha esteso di due anni il suo precedente accordo con il Venezia fino al 2028. Il club lagunare ha ufficializzato il prolungamento fino al 2030 di una delle note più liete di questo inizio di stagione scarno di soddisfazioni. Questo il comunicato con cui gli arancioneroverdi hanno annunciato la firma: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione. Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist."

"Nella stagione 2025/26 il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia FC alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione", la chiusura della nota.

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