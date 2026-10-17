Venezia, Nicola: "Spirito giusto per neopromossa che vuole salvarsi"

"È stata una vittoria di squadra, avevamo delle idee precise sull'interpretazione da dare alla gara e lo abbiamo fatto. Quello di oggi è lo spirito che deve avere una neopromossa per restare nella categoria". Lo ha detto Davide Nicola, in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga del Venezia sul Napoli, che ha portato i primi punti della stagione ai lagunari. "A Venezia c'è un'aura magica, chi viene da fuori la percepisce subito e io voglio far parte di questa atmosfera straordinaria - ha aggiunto -. Adams è un giocatore che darà delle soddisfazioni e nel primo tempo l'ho difeso da qualche mugugno perché so quanto si impegna. Così come le parate di Stankovic, la sua rete ci ha consentito di vincere, ma non voglio dare merito ai singoli perchè oggi hanno vinto tutti assieme. Potevamo anche fare meno punti, ma l'atteggiamento è stato perfetto". "Per il futuro avremo un sacco di opzioni, anche in attacco - ha concluso Nicola -. Abbiamo anche giocatori fuori. La vittoria di oggi ci permette di capire che possiamo essere competitivi".