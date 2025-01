Venezia, Di Francesco: "Ingenui sul gol subito. Siamo obbligati a fare mercato"

Il Venezia ha pareggiato 1-1 in casa del Parma nonostante l'emergenza, questo il commento del tecnico Di Francesco: "Peccato esserci fatti gol da soli per una ingenuità. Non avevo sostituzioni, abbiamo messo i terzini a fare i braccetti e posso solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prova di sacrificio. Mi aspettavo il calo nella ripresa dopo un ottimo primo tempo, ma il peccato è esserci complicati la vita da soli". Di Francesco ha lanciato un appello alla società: "Le prestazioni da sole non bastano, non possiamo permetterci certe ingenuità, ma oggi faticavo a mettere giù la formazione. C'è il mercato per risolvere le situazioni dove siamo in emergenza e stiamo lavorando con il direttore per rinforzare il reparto arretrato, mi è rimasto solo Idzes. Siamo obbligati a intervenire".