Un positivo al Covid al Barcellona: non fa parte del gruppo Champions

Con un comunicato ufficiale il Barcellona ha reso noto questa mattina che dopo i test medici realizzati nella giornata di martedì sul gruppo di nove giocatori che, esclusi dal gruppo Champions, avrebbero dovuto iniziare oggi la preparazione pre-campionato, uno di questi è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore in questione, precisa il club, è asintomatico, sta bene e si trova in quarantena nella sua abitazione. Il Barcellona "ha prontamente informato le autorità sanitarie - prosegue la nota - e predisposto accertamenti per tutti coloro che sono venuti a contatto con il calciatore positivo. Nessun contatto invece tra l'interessato e i membri della squadra che giovedì voleranno a Lisbona per la Final Eight di Champions. I nove calciatori sottoposti ai test sono Rafinha, Aleñá, Pedri, Trincao, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague e Todibo.