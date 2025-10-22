Qualificazioni Europei e Mondiali, la Uefa valuta la riforma: ipotesi girone unico come in Champions League

Il percorso di qualificazione agli Europei e ai Mondiali potrebbe presto cambiare volto. La Uefa sta infatti valutando un cambiamento del format con l'idea di renderlo più accattivante e meno scontato e, tra le varie ipotesi che vengono prese in considerazione, c'è anche quella di adottare lo stesso modello a girone unico che ha rivoluzionato la Champions League a partire dalla passata stagione. Sarebbe dunque un algoritmo a selezionare gli avversari di ogni nazionale, ma con una classifica finale comune a tutte. Come avviene oggi nella fase finale di tutte e tre le competizioni europee per club.