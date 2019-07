La vicenda Psg-Fair Play Finanziario nasconde ombre: lo afferma il New York Times che ha avuto accesso ad alcuni documenti che proverebbero come l'Uefa non abbia indagato a dovere sul club di Al-Khelaifi in merito alle presunte violazioni del regolamento sul FPF nell'estate del 2017, quella che portò Neymar e Mbappé sotto la Tour per un investimento complesso intorno ai 400 milioni di euro (anche se il riscatto del francese, arrivato in prestito, avvenne formalmente la stagione seguente).