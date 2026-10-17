Udinese, Runjaic: "Situazione non bella, dobbiamo invertire la rotta"

"Io sto bene, c'è grande tensione ma in senso positivo. Sappiamo in che situazione siamo, dobbiamo essere concentrati. Finora abbiamo fatto un campionato al di sotto delle aspettative, ma non possiamo cambiare il passato. Ci siamo posti delle domande, abbiamo analizzato molte cose e ci siamo preparati bene per il Lecce. Vogliamo vincere, la nostra ultima vittoria in casa è arrivata il 2 maggio, quindi vogliamo farlo a maggior ragione in casa. La situazione non è bella, ma nemmeno disperata, non è che non sta funzionando nulla. Nelle ultime due partite abbiamo dominato il gioco, la squadra tatticamente è migliorata e si vede in campo, ma la base del calcio è concedere meno gol possibili. Sappiamo anche che è importante sfruttare le occasioni che creiamo, ci abbiamo lavorato molto. Domani ognuno darà il suo contributo, l'obiettivo è giocare bene senza commettere errori. Penso che possiamo fare bene, sento l'energia giusta e la squadra pure". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di campionato contro il Lecce. "Domani Davis ci sarà e Zanoli pure, ci daranno una grande mano. Anche Arizala è tornato, Alaba ha una settimana in più di allenamenti nelle gambe, restano fuori Zaniolo, Gueye e Bayo. Abankwah non è infortunato, contro il Torino ha sentito pungere ma era qualcosa legato ai nervi, domani ci sarà - ha proseguito - Il momento no di Okoye? L'allenatore deve parlare in maniera chiara con i giocatori e anche in questo caso l'ho fatto. Lui sa bene che la sua decisione ha causato un gol, in una partita si prendono tante decisioni e quella è stata sbagliata. Se mette in campo tutto quello che ha, Okoye è uno dei cinque migliori portieri della Serie A, noi lavoriamo tanto con lui. Nelle ultime due partite abbiamo dominato e Maduka è stato poco sollecitato, bisogna trovare l'equilibrio giusto tra tranquillità e tensione. Ogni errore può essere punito, non dobbiamo farne. Abbiamo affrontato due squadre che hanno difeso compatte, hanno lottato molto e ci hanno punito. Domani dobbiamo essere concentrati, non si può avere il 100% del possesso palla e quindi bisogna essere pronti a difendere tutti insieme e stare sul pezzo. Se ci riusciremo faremo una buona partita, vogliamo la prima vittoria in casa".