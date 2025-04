Totti dalla Russia: "La mia vita è cambiata in peggio dopo il ritiro"

Ospite di alcuni eventi sportivi e commerciali a Mosca che hanno sollevato un polverone, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva russa 'Match TV'. Ovviamente nessun accenno alle polemiche. "È un grande onore e piacere per me essere di nuovo qui. Negli ultimi anni le cose sono cambiate nella mia vita. La mia partita d’addio nel 2017 è stata incredibile. Ero felice di avere un’intera giornata dedicata a me, ma allo stesso tempo ansioso per la fine di un intero ciclo di vita. È stato particolarmente difficile contenere la mia eccitazione nello spogliatoio quando ho indossato la divisa da gioco per l’ultima volta - le parole dell’ex capitano della Roma - Dopo la fine della mia carriera, sono stato direttore della Roma per due anni. Poi ho fatto altre cose e ora vivo la mia vita a pieno ritmo. Quando ero impegnato nel calcio, la mia vita privata era quasi inesistente. Ho sempre pensato che una volta terminata la carriera, la vita si sarebbe subito tranquillizzata. E invece, in un certo senso, è peggiorata".