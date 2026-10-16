Torino apre Cortile della Memoria per i 100 anni del Filadelfia

Il 17 ottobre 2026 sarà una data speciale per il Torino, lo storico stadio Filadelfia compirà 100 anni dalla sua inaugurazione. Per l'occasione, il club granata ha deciso di aprire il Cortile della Memoria, il piazzale all'interno del centro sportivo, che accoglierà i tifosi con orario continuato dalle 9 alle 20. Il Fila venne inaugurato il 17 ottobre del 1926 e, dopo un lungo periodo di abbandono cominciato nel 1994, nel maggio 2017 sono terminati i lavori di ricostruzione, con la prima squadra del Toro che è tornata ad allenarsi quotidianamente in quella che fu la storica casa del Grande Torino.