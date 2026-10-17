Torino, Abate: "Spirito giusto, a Parma sarà difficile"

"Ogni giorno che passa sono sempre più convinti dei nostri margini, c'è un livello alto e stiamo creando una mentalità forte: voglio rivedere lo stesso atteggiamento messo contro l'Udinese, a Parma sarà una partita difficile": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, in vista della trasferta al Tardini fissata nel posticipo di lunedì. "Si inizia a respirare un'aria importante, in giro ricevo tanti attestati di stima dai tifosi ma non siamo appagati e vogliamo ancora migliorarci - continua in conferenza stampa - anche perché puntiamo a portare sempre più tifosi allo stadio: contro il Parma sarà una partita molto importante, ma non cruciale". Su Casadei: "Deve essere meno ragazzino e più adulto, deve ancora fare quello switch mentale ma resta un giocatore importante" conclude Abate.