Thuram e la simulazione di Bologna: dopo le polemiche arriva la multa per l'attaccante

Dopo la vittoria dell'Inter a Bologna si è fatto un gran parlare del presunto fallo di Darmian su Thuram nell'area di rigore felsinea (qui la ricostruzione): la decisione di Doveri di non fischiare il penalty ha fatto arrabbiare il club nerazzurro e diviso gli spettatori. Tutti o quasi invece erano d'accordo sull'ammonizione rifilata al francese per simulazione: il giallo comminato dal fischietto è esagerato. Le polemiche non sono mancate e potrebbero riproporsi dopo la decisione del Giudice Sportivo di comminare due mila euro di multa al figlio d'arte per "avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria".