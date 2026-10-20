Thuram e la simulazione di Bologna: dopo le polemiche arriva la multa per l'attaccante

20 Ott 2026 - 15:20
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Dopo la vittoria dell'Inter a Bologna si è fatto un gran parlare del presunto fallo di Darmian su Thuram nell'area di rigore felsinea (qui la ricostruzione): la decisione di Doveri di non fischiare il penalty ha fatto arrabbiare il club nerazzurro e diviso gli spettatori. Tutti o quasi invece erano d'accordo sull'ammonizione rifilata al francese per simulazione: il giallo comminato dal fischietto è esagerato. Le polemiche non sono mancate e potrebbero riproporsi dopo la decisione del Giudice Sportivo di comminare due mila euro di multa al figlio d'arte per "avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria".  

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