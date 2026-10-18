Il fallo su Thuram fa 'arrabbiare' l'Inter: l'episodio divide. Ma il giallo è esagerato

L'operato di Doveri nel corso di Bologna-Inter non ha soddisfatto i nerazzurri. I Campioni d'Italia recriminano per il contatto tra Thuram e Darmian: l'episodio spacca anche i quotidiani oggi in edicola. Per La Gazzetta dello Sport il contatto c'è ed è evidente ma è ritenuto leggero per i nuovi parametri. Niente penalty anche per il Corriere dello Sport che definisce invece il contatto "leggero". Netta l'opinione di Tuttosport: "Quella di Thuram non è simulazione, ma un rigore non dato (errore doppio del Var che resta silente)".
Proprio sul giallo e sulla simulazione la posizione è comune: Doveri ha sbagliato ad ammonire l'attaccante interista. La sanzione è un errore, precisamente una "forzatura" secondo la Rosea con il fischietto che opta per il cartellino perché Thuram accentua la caduta. Il tocco però c'è e quindi è esagerato parlare di simulazione.