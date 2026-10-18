Il fallo su Thuram fa 'arrabbiare' l'Inter: l'episodio divide. Ma il giallo è esagerato

Proprio sul giallo e sulla simulazione la posizione è comune: Doveri ha sbagliato ad ammonire l'attaccante interista. La sanzione è un errore, precisamente una "forzatura" secondo la Rosea con il fischietto che opta per il cartellino perché Thuram accentua la caduta. Il tocco però c'è e quindi è esagerato parlare di simulazione.