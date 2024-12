Tegola Okoye sull'Udinese, lesione al legamento del polso: sarà operato

Brutta tegola per l'Udinese, in cerca di rilancio nel 'Monday night' a Monza, dopo sette sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato: il portiere tedesco, naturalizzato nigeriano, Maduka Okoye ha riportato, in seguito a un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. "Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione", informa una nota del Club friulano. Ignoti i tempi di recupero, che appaiono piuttosto lunghi, visto il ruolo. Lo sostituirà tra i pali il romeno Sava. Fuori per qualche settimana anche l'attaccante inglese Keinan Davis: dopo un fastidio avvertito in allenamento, ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. L'attaccante tornerà a disposizione nelle prossime settimane, probabilmente solo dal nuovo anno.