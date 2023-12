Supercoppa italiana, ufficializzato il calendario della prima "Final 4"

IN ARABIA E SU CANALE 5

Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio saranno le semifinali del 18 e 19 gennaio, la finale è prevista lunedì 22: tutte si giocheranno a Riyad nello stadio di CR7

La Supercoppa italiana, quella del nuovo formato a quattro squadre, ha ufficializzato il suo calendario. Dopo una serie di cambi di data, con relativi spostamenti delle partite di campionato per le formazioni impegnate, la Lega di Serie A ha deciso quando si giocheranno le "Final 4" di Riyad. La prima semifinale tra Napoli e Fiorentina è in programma per giovedì 18 gennaio, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19. La finale è invece prevista per lunedì 22 gennaio. Tutte le partite si giocheranno nello stadio che ospita le gare interne dell'Al-Nassr di CR7, l'Al-Awwal Park, e andranno in onda in diretta alle ore 20 italiane su Canale 5.

Vedi anche Serie A Serie A: Supercoppa a fine gennaio, anticipi e posticipi della 19.a giornata "La Supercoppa si giocherà a Riyad: il 18-19 gennaio le semifinali e il 22 la finale. Lo stadio sarà lo stesso in cui si giocherà anche la Supercoppa spagnola. Non ci saranno stadi diversi, non era definita la trattativa. Le date fin dall'inizio andavano definite in base all'esigenza del calendario di Serie A, delle squadre, del Paese ospitante. Sulla logistica si sono valutate varie opzioni, poi si è deciso che era preferibile seguire il modello della Supercoppa spagnola, quindi giocare tutto nello stesso stadio", ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell'assemblea a Milano.

Cambia, ovviamente, anche il calendario di Serie A, che in quel fine settimana prevedeva le partite della 21.a giornata. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina recupereranno i rispettivi impegni di campionato tra febbraio e marzo in base ai sorteggi di Champions e Conference League.