Super League, Malagò riapre la gara: "Tra qualche anno può concretizzarsi"

La Super League in questo momento non s'ha da fare, e non si farà. Per ora almeno. L'idea lanciata e poi naufragata da 12 club nel calcio ha scatenato le polemiche e diviso le parti in causa, ma di fondo i problemi nella gestione del pallone restano. "Non mi sentirei di garantire né di escludere che tra qualche anno l'idea di Super League possa concretizzarsi - ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Bisogna rivedere qualcosa".