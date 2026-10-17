Venezia, Stankovic: "Vittoria bellissima, ho dato tutto"

17 Ott 2026 - 17:42
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"Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, soprattutto nei momenti difficili. Li vedevo stanchi, ho dato tutto me stesso, questa vittoria è bellissima per l'unione che c'è in campo". Così ai microfoni di Dazn il portiere del Venezia Filip Stankovic, decisivo con i suoi interventi nel successo dei lagunari sul Napoli. "Sono contento, quando mi faccio trovare pronto è la soddisfazione più bella - ha aggiunto parlando poi del rigore parato a De Bruyne - Se mi aspettavo che calciasse lì? Sì, prima della partita mi sono detto che se calcia lui la chiude".

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